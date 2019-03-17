МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Знаменитий голкіпер був терміново госпіталізований з матчу в Італії

1.8тЧитати матеріал російською

Воротар збірної Колумбії Давид Оспіна отримав важку травму голови в 28-му турі чемпіонату Італії. Голкіпера "Наполі" вдарив в голову футболіст "Удінезе Ігнасіо Пуссетто.

Медики перебинтували голову голкіперу, після чого Оспіна продовжив матч. Однак на 40-й хвилині зустрічі воротар упав на газон без свідомості. Бригада швидкої допомоги відвезла футболіста в довколишню лікарню, де він прийшов в себе.

Обстеження не виявило у воротаря струсу, але голкіпер в цілях безпеки буде залишатися під наглядом лікарів протягом двох діб.

Травма Давида Оспіни

Травма Давида Оспіни

Twitter.com/goal

Травма Давида Оспіни

Травма Давида Оспіни

Twitter.com/goal

Травма Давида Оспіни

Травма Давида Оспіни

Twitter.com/goal

Травма Давида Оспіни

Травма Давида Оспіни

Twitter.com/goal

Травма Давида Оспіни

Травма Давида Оспіни

Twitter.com/goal

Новини
28-й тур чемпіонату Італії з футболу: результати, розклад і де дивитися

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час поєдинку 28-го туру італійської Серії А між "Фіорентиною" і "Кальярі" 45-річний уболівальник Даніеле Ацорі помер на трибунах. У фаната "сардінійцев" зупинилося серце.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Італії
Тег
ФК Наполі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки