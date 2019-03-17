Знаменитий голкіпер був терміново госпіталізований з матчу в Італії

Воротар збірної Колумбії Давид Оспіна отримав важку травму голови в 28-му турі чемпіонату Італії. Голкіпера "Наполі" вдарив в голову футболіст "Удінезе Ігнасіо Пуссетто.

Медики перебинтували голову голкіперу, після чого Оспіна продовжив матч. Однак на 40-й хвилині зустрічі воротар упав на газон без свідомості. Бригада швидкої допомоги відвезла футболіста в довколишню лікарню, де він прийшов в себе.

Обстеження не виявило у воротаря струсу, але голкіпер в цілях безпеки буде залишатися під наглядом лікарів протягом двох діб.

Травма Давида Оспіни Twitter.com/goal

Травма Давида Оспіни Twitter.com/goal

Травма Давида Оспіни Twitter.com/goal

Травма Давида Оспіни Twitter.com/goal

Травма Давида Оспіни Twitter.com/goal

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час поєдинку 28-го туру італійської Серії А між "Фіорентиною" і "Кальярі" 45-річний уболівальник Даніеле Ацорі помер на трибунах. У фаната "сардінійцев" зупинилося серце.

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