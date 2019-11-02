Кумедний епізод стався з призначенням відомого нідерландського тренера Діка Адвоката в титулований футбольний клуб "Фейеноорд".

Російськомовні користувачі Instagram, які захотіли прочитати переклад офіційного привітання в акаунті клубу, побачив щось несподіване.

"Офіційний х*й юрист - новий головний тренер "Фейєноорда", - свідчить підпис.

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Раніше німецький футболіст Джеремі Толян перейшов з "Хоффенхайма" в "Боруссію", підписавши з дортмундської клубом 5-річний контракт. Прізвище 23-річного захисника стало предметом гострих підколів і жартів з боку російськомовних уболівальників.

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