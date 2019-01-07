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Знаменитий футболіст зобразив новорічні свята одним фото

1.8тЧитати матеріал російською

Футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Філ Джонс давно став героєм усіляких мемів. Його вираз обличчя під час боротьби на полі кілька разів ставав хітом в інтернеті.

Філ Джонс

Філ Джонс

Вікіпедія

Філ Джонс

Філ Джонс

Вікіпедія

Людина-мем, як його назвали вболівальники, вкотре відзначився феєричним знімком. У кубковому матчі країни між "Юнайтед" і "Реддінгом" захисник у боротьбі з суперником проорав газон обличчям.

Філ Джонс (праворуч)

Філ Джонс (праворуч)

У соцмережах фотографію одразу визнали символічною, яка уособлювала всі новорічні свята.

Знаменитий футболіст зобразив новорічні свята одним фото
Знаменитий футболіст зобразив новорічні свята одним фото
Знаменитий футболіст зобразив новорічні свята одним фото
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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина знаменитого футболіста випадково виклала фото і позбавила чоловіка кар'єри.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
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