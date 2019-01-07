Знаменитий футболіст зобразив новорічні свята одним фото

Футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Філ Джонс давно став героєм усіляких мемів. Його вираз обличчя під час боротьби на полі кілька разів ставав хітом в інтернеті.
Філ Джонс
Вікіпедія
Філ Джонс
Вікіпедія
Людина-мем, як його назвали вболівальники, вкотре відзначився феєричним знімком. У кубковому матчі країни між "Юнайтед" і "Реддінгом" захисник у боротьбі з суперником проорав газон обличчям.
Філ Джонс (праворуч)
У соцмережах фотографію одразу визнали символічною, яка уособлювала всі новорічні свята.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина знаменитого футболіста випадково виклала фото і позбавила чоловіка кар'єри.
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