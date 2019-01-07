Знаменитий футболіст зобразив новорічні свята одним фото

Футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Філ Джонс давно став героєм усіляких мемів. Його вираз обличчя під час боротьби на полі кілька разів ставав хітом в інтернеті.

Філ Джонс Вікіпедія

Філ Джонс Вікіпедія

Людина-мем, як його назвали вболівальники, вкотре відзначився феєричним знімком. У кубковому матчі країни між "Юнайтед" і "Реддінгом" захисник у боротьбі з суперником проорав газон обличчям.

Філ Джонс (праворуч)

У соцмережах фотографію одразу визнали символічною, яка уособлювала всі новорічні свята.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина знаменитого футболіста випадково виклала фото і позбавила чоловіка кар'єри.