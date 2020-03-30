Головна Новини
30 березня • оновлено в 11:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Знаменитий англійський футболіст влаштував ДТП після вечірки, порушивши карантин

1.2т
Читати матеріал російською

Капітан англійського клубу "Астон Вілла" Джек Гріліш розбив свій Range Rover, порушивши правила карантину.

Джек Гріліш

Джек Гріліш

Як повідомляє The Sun, за кілька годин до події Гріліш виклав відео, в якому закликав фанатів залишатися вдома і дотримуватися умов карантину в умовах пандемії коронавірусу.

За інформацією джерела, футболіст сам же і порушив карантин, відправившись на вечірку, яка проходила вдома у його знайомого. Повертаючись з неї, Гріліш на своєму автомобілі вартістю 89 тисяч євро врізався в три припарковані машини. За свідченнями очевидців, футболіст виглядав вкрай розпатланим і невпевненим. Гріліш заявив власникам пошкоджених авто, що оплатить завдані збитки, однак потім зник у невідомому напрямку.

Знаменитий англійський футболіст влаштував ДТП після вечірки, порушивши карантин

dailymail.co.uk

Знаменитий англійський футболіст влаштував ДТП після вечірки, порушивши карантин

dailymail.co.uk

На даний момент через поширення коронавірусної інфекції сезон АПЛ припинений на невизначений термін.

У Великобританії виявлено майже 20 тисяч випадків зараження коронавірусом. Серед них – 1 228 смертельних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко висловився про своє можливе повернення в "Динамо".

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "VIP-ДТП" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
VIP-ДТП
Місце
Англія Бірмінгем
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Брест
VS
Славия
Победа Динамо Брест с форой (-1.5)
2.12 Сделать ставку
МЛБ первой возобновит сезон среди спортивных лиг США
1.70 Сделать ставку
Макгрегор проведет поединок по правилам бокса в 2020 году
5.00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа FunPlus Phoenix за коэффициент в 2,35
2,35 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Chaos
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.78 Сделать ставку
Team Liquid
VS
FURIA
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.97 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.85 Сделать ставку
mousesports
VS
OG
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Динамо Минск с форой (0)
1.59 Сделать ставку
Белшина
VS
Городея
Победа Белшины с форой (0)
1.82 Сделать ставку