Знаменитий англійський футболіст влаштував ДТП після вечірки, порушивши карантин

Капітан англійського клубу "Астон Вілла" Джек Гріліш розбив свій Range Rover, порушивши правила карантину.

Джек Гріліш

Як повідомляє The Sun, за кілька годин до події Гріліш виклав відео, в якому закликав фанатів залишатися вдома і дотримуватися умов карантину в умовах пандемії коронавірусу.

За інформацією джерела, футболіст сам же і порушив карантин, відправившись на вечірку, яка проходила вдома у його знайомого. Повертаючись з неї, Гріліш на своєму автомобілі вартістю 89 тисяч євро врізався в три припарковані машини. За свідченнями очевидців, футболіст виглядав вкрай розпатланим і невпевненим. Гріліш заявив власникам пошкоджених авто, що оплатить завдані збитки, однак потім зник у невідомому напрямку.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

На даний момент через поширення коронавірусної інфекції сезон АПЛ припинений на невизначений термін.

У Великобританії виявлено майже 20 тисяч випадків зараження коронавірусом. Серед них – 1 228 смертельних.

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