Змінили протокол: в англійській Прем'єр-лізі вжили жорстких заходів проти коронавірусу

В англійській Прем'єр-лізі вжили профілактичних заходів проти поширення коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт першості, перед матчами АПЛ футболісти команд, а також арбітри не будуть обмінюватися рукостисканнями, щоб уникнути передання хвороби.

В англійській Прем'єр-лізі ухвалили резонансне рішення через коронавірус thepledge.ng

Нововведення діятиме, починаючи з найближчого 29-го туру. Тепер гравці перед матчами будуть вибудовуватися в лінію і проходити повз опонентів і суддів без рукостискань.

Нагадаємо, наразі коронавірус поширився в більш ніж 70 країнах світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількох співробітників нідерландського "Аякса", включно з відомим у минулому футболістом Крістіаном Поульсеном, ізолювали через коронавірус.

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