ЗМІ: стали відомі деталі супертрансфера іспанського форварда в "Динамо"

Іспанський форвард голландського клубу "Віллем II" Фран Соль домовився з умовами особистого контракту з "Динамо" Київ, який футболіст підпише на 5 років.

Гравець має намір перебратися до складу столичного клубу, оскільки хоче виступати на топ-рівні в єврокубках, повідомляє голландське видання bd.nl

Фран Соль

За інформацією журналістів, керівництво "Віллем II" змирилося з відходом свого бомбардира. Так як, до нападаючого проявляли інтерес багато європейських команди, клуб хотів заробити якомога більше на трансфері іспанця. Однак найконкретніша пропозиція - 3 мільйони євро, надійшла зі столиці України. Крім цієї суми. голландці планують отримати ряд бонусних виплат, в результаті чого ця сума може серйозно збільшитися в майбутньому.

У нинішньому сезоні 26-річний футболіст провів за "Віллем II" 20 матчів у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" вважається фаворитом протистояння з грецьким "Олімпіакосом" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Українська команда першу гру двохматчевої дуелі проведе на виїзді вже 14 лютого. А рівно через тиждень суперники зіграють на полі столичного НСК "Олімпійський".

Ставки на вихід "біло-синіх" в наступне коло змагань приймаються з коефіцієнтом 1,67. Аналогічний показник на успіх грецької команди досягає рівня 2,10.

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