ЗМІ: "Шахтар" готує рекордний трансфер в історії клубу

Англійський "Манчестер Юнайтед" прагне закрити операцію з переходу бразильського плеймейкера "Шахтаря" Фреда до чемпіонату світу.

Йдеться про суму трансферу в 52 млн фунтів (60 млн євро), пише The Sun.

У разі успішності угоди, це буде рекордна сума трансферу для українського клубу. Колишній рекорд в 50 млн євро було встановлено під час продажу бразильця Алекса Тейшейри в китайський "Цзянсу Сунін".

Раніше наставник "червоних дияволів" Жозе Моуріньо натякнув, що хоче підписати бразильця і, схоже, отримав згоду на перехід футболіста.

В особі Фреда португалець бачить заміну Майклу Карріку, який в березні прийняв рішення про завершення кар'єри.

Фред у складі "Шахтаря" провів 155 матчів у всіх турнірах і забив 15 голів.

Півзахисник був викликаний в збірну Бразилії для участі на ЧС-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-капітан "гірників" визначився зі своїм майбутнім.