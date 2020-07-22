ЗМІ розкрили стратегію "Динамо" щодо нового тренера: спортивні підсумки 21 липня
ЗМІ розкрили плани київського "Динамо" щодо нового тренера, а Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення в історії футболу.
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Крім того, наставник "Зорі" Віктор Скрипник прокоментував інтерес з боку "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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