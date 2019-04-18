ЗМІ: Роналду покине "Ювентус"

Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду глибоко переживає сенсаційну поразку від амстердамського "Аякса" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і вирішив після закінчення сезону змінити клуб.

Таке повідомлення опублікувала авторитетна газета La Repubblica. За інформацією журналістів, хоча контракт Роналду з "Ювентусом" розрахований до 2022 року, вже зараз португальця не влаштовує рівень гри команди в його дебютний рік у клубі. Правда, Роналду готовий дати "Ювентусу" ще один шанс у наступному сезоні, але після цього може покинути команду.

Кріштіану Роналду

Новини Роналду встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

За даними іншої італійської газети, Gazzetta dello Sport, Роналду вимагає значного посилення туринців вже цього літа, розраховуючи, що воно допоможе команді домогтися серйозних успіхів в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Долореш Авейру, мати нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду, зізналася, що його син сильно засмутився через програш "Аякса" і сказав їй, що не може творити дива.

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