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ЗМІ повідомили про сенсаційну подію у Прем'єр-лізі

2.1тЧитати матеріал російською

Всесвітньовідома стріммінгова платформа DAZN подала заявку на участь у тендері щодо купівлі телевізійних прав на показ матчів української Прем'єр-ліги.

Компанія, яка, зокрема, має мільярдний контракт із промоутером Олександра Усика Едді Хірном, має намір поборотися за можливість транслювати поєдинки вітчизняної футбольної першості на найближчі три сезони, інформує Football.ua.

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При цьому про деталі заявки поки нічого не відомо. Раніше про свої наміри транслювати домашні матчі київського "Динамо", донецького "Шахтаря" і СК "Дніпро-1" оголосив ірландський мовник Setanta.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 квітня, в українській футбольній Прем'єр-лізі зустріччю львівських "Карпат" і полтавської "Ворскли" стартує другий етап розіграшу національної першості в елітному дивізіоні.

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Тема
Прем'єр-ліга України
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