ЗМІ повідомили про сенсаційну подію у Прем'єр-лізі

Всесвітньовідома стріммінгова платформа DAZN подала заявку на участь у тендері щодо купівлі телевізійних прав на показ матчів української Прем'єр-ліги.

Компанія, яка, зокрема, має мільярдний контракт із промоутером Олександра Усика Едді Хірном, має намір поборотися за можливість транслювати поєдинки вітчизняної футбольної першості на найближчі три сезони, інформує Football.ua.

ФК "Шахтар"

При цьому про деталі заявки поки нічого не відомо. Раніше про свої наміри транслювати домашні матчі київського "Динамо", донецького "Шахтаря" і СК "Дніпро-1" оголосив ірландський мовник Setanta.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 квітня, в українській футбольній Прем'єр-лізі зустріччю львівських "Карпат" і полтавської "Ворскли" стартує другий етап розіграшу національної першості в елітному дивізіоні.

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