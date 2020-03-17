ЗМІ повідомили про рішення УПЛ через коронавірус

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що українська Прем'єр-ліга (УПЛ) буде припинена на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

"Бачимо, як посилилася боротьба з коронавірусом. Рішення було прийнято урядом. Ми звернулися до членів виконкому УАФ, щоб призупинити всі змагання на території України на невизначений термін, без дати. До наступного розпорядження. Будемо чекати хороших новин від уряду, щоб продовжити чемпіонат. Офіційне рішення буде сьогодні", – цитує слова Павелка видання Tribuna.

Українська Прем'єр-ліга UA-Football

Варто зазначити, що до недавнього часу УПЛ залишалася однією з небагатьох європейських ліг, де ще тривав розіграш першості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 березня, УЄФА зібрав екстрену нараду з питань завершення клубних турнірів і переносу Євро-2020.

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