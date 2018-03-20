ЗМІ повідомили про чергове фіаско Росії у підготовці до чемпіонату світу-2018

Російський Саранськ не встигне підготувати систему безпеки до старту чемпіонату світу з футболу 2018 року. Компанія "Ростелеком", яка була основним претендентом на реалізацію проекту "Безпечне місто", відмовилася від участі в підготовці до Мундіалю.

Причиною послужило те, що місцеві чиновники так і не схвалили виділення 500 мільйонів рублів, пише Telegram-канал "Мутко проти". При цьому "Ростелеком" був готовий брати участь в торгах, але просив банківську гарантію - 44 млн рублів. Однак після відмовила влади компанія вирішила не брати участі в тендері, який був зірваний.

Тепер найближчі торги будуть тільки в кінці березня, але вже зрозуміло, що ніякі камери відеоспостереження у строки встановити не вдасться. У кращому випадку проект буде реалізований до початку червня.

Відзначимо, що вимоги з безпеки є одними з основних до господарів великих футбольних турнірів.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде в 10 російських містах з 14 червня по 15 липня.

Як повідомляв "Обозреватель", ісландські чиновники мають намір приєднатися до бойкоту чемпіонату світу-2018 в Росії.