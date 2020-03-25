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25 березня • оновлено в 16:06
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ЗМІ поставили хрест на Ярмоленку в "Вест Хемі"

1.8т
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Український футболіст Андрій Ярмоленко не входитиме в подальші плани "Вест Хема", якщо головному тренеру Девіду Моєсу дозволять будувати команду так, як він це бачить.

"В останні роки ми говоримо, що повинні купувати гравців, готових відразу влитися в основний склад. Зупиніться. Давайте звернемо увагу на молодих гравців, які в перспективі можуть виступати за національну збірну. Вони ще голодні до успіхів і будуть робити все необхідне для того, щоб закріпитися в англійській Прем'єр-лізі", – цитує слова Моєса видання Football.London.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Взявши до уваги ці його слова, інформагентство проаналізувало наявних в розпорядженні "Вест Хема" гравців і тих, ким цікавилася команда, щоб визначити склад на наступний сезон в АПЛ. Ярмоленку не знайшлося місце навіть на лавці запасних.

Нагадаємо, що наш співвітчизник отримав травму стегна ще в середині грудня, але так і не встиг повернутися до першої команди до припинення сезону через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній раз Ярмоленко виходив на поле, взявши участь у матчі молодіжної команди "Вест Хема".

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хем
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