УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

ЗМІ назвали український канал, який покаже ЧС-2018 з футболу в Росії

8.1тЧитати новину російською

Українські футбольні вболівальники все ж побачать матчі чемпіонату світу 2018 року в Росії. Головну подію чотириріччя транслюватиме телеканал "Інтер". У якому обсязі буде показаний Мундіаль, поки невідомо.

"Інтер" придбав пакет трансляцій чемпіонату світу у Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) після важкого переговорного процесу, інформує SportArena.

Новини
Дурне рішення: ще одна країна виступила проти ЧС-2018 в Росії

Офіційне підтвердження цієї інформації має надійти трохи пізніше, коли будуть залагоджені останні деталі угоди. Раніше повідомлялося, що "Інтер" має намір запросити для роботи під час першості планети коментаторів з РФ.

Зазначимо, що НСТУ викупила права на ЧС-2018 ще у 2010-му році, проте потім відмовилася від показу турніру, який прийме країна-агресор.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Російської Федерації ввела нову заборону для громадян країни на час ЧС-2018.

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
25
5
Смішно
3
Цікаво
7
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Ой, людонькы! Ой, що ж цэ робыться? Ой, зрада зрадная! Ой, нэпэрэмогха нэпэрэможная!
Ответить
1
0

Наші блоги