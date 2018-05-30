ЗМІ назвали український канал, який покаже ЧС-2018 з футболу в Росії

Українські футбольні вболівальники все ж побачать матчі чемпіонату світу 2018 року в Росії. Головну подію чотириріччя транслюватиме телеканал "Інтер". У якому обсязі буде показаний Мундіаль, поки невідомо.

"Інтер" придбав пакет трансляцій чемпіонату світу у Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) після важкого переговорного процесу, інформує SportArena.

Офіційне підтвердження цієї інформації має надійти трохи пізніше, коли будуть залагоджені останні деталі угоди. Раніше повідомлялося, що "Інтер" має намір запросити для роботи під час першості планети коментаторів з РФ.

Зазначимо, що НСТУ викупила права на ЧС-2018 ще у 2010-му році, проте потім відмовилася від показу турніру, який прийме країна-агресор.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Російської Федерації ввела нову заборону для громадян країни на час ЧС-2018.