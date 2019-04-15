ЗМІ: Луческу провів переговори з "Шахтарем"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу відвідав Київ і зустрівся з генеральним директором "гірників" Сергієм Палкіним.

Таку інформацію повідомили в ефірі шоу "ТаТоТаке".

Мірча Луческу ФК Шахтар

За даними джерела, румунський фахівець побував у столиці України напередодні битви "Шахтаря" з київським "Динамо" у чвертьфіналі Кубка України. "Два тижні тому, перед матчем "Шахтар" – "Динамо" в Кубку, в Київ приїжджав Мірча Луческу. І зустрічався з Сергієм Палкіним. Що вони там обговорювали, я не знаю. Але я собі не уявляю повернення Луческу. Тим більше, він сам говорив, що його повернення в "Шахтар" нереальне", – заявив ведучий шоу Сергій Болотніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" впевнено розібрався з луганською "Зорею" в 24-му турі Прем'єр-ліги.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!