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ЗМІ: Хацкевича в "Динамо" змінить іноземець

6.3тЧитати матеріал російською

Керівництво київського "Динамо" серйозно розглядає можливість запрошення замість Олександра Хацкевича іноземного тренера.

За даними порталу Sport Arena, в найближчі вихідні до столиці України прилетить потенційний кандидат на роль нового наставника "біло-синіх". Він проведе заключну стадію переговорів із президентом "Динамо" і відвідає матч 31-го туру Прем'єр-ліги, в якому кияни прийматимуть "Львів".

Якщо переговори пройдуть успішно, про призначення нового наставника клубу має бути оголошено після заключного туру чемпіонату та закінчення терміну контракту нинішнього головного тренера віце-чемпіонів України Олександра Хацкевича.

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Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

ФК "Динамо" Київ

Зазначимо, що раніше наступником білоруського фахівця в ЗМІ називали спортивного директора "Динамо" Олексія Михайличенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські журналісти назвали Олександра Хацкевича наступним тренером "Рубіна", який залишить легендарний Курбан Бердиєв.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Київ
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