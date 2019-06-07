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ЗМІ: Фонсека залишив "Шахтар" — названа сума відступних

1.2тЧитати матеріал російською

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека продовжить свою кар'єру в італійській "Ромі".

За даними журналіста Джанлуки Ді Марція, португальський фахівець домовився про розірвання контракту з "гірниками", і вже у понеділок прибуде до столиці Італії.

Фонсеці та "Ромі" вдалося переконати керівництво "гірників" піти на поступки щодо суми відступних за розрив угоди. Замість п'яти мільйонів євро, які були прописані в контракті, чемпіони України погодилися на два мільйони.

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

ФК Шахтар Донецьк

Нагадаємо, Паулу Фонсека прийняв донецький "Шахтар" влітку 2016 року. За цей час він тричі привів команду до перемог у чемпіонаті України і Кубку, двічі завоював із нею Суперкубок країни і вивів до плей-офф Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили ім'я наступника Фонсеки у "Шахтарі".

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Особа
Паулу Фонсека
Тег
ФК Шахтар
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