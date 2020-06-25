МоваЯзык

Топтеми:

ЗМІ дізналися, скільки заробляє Тайсон у "Шахтарі"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,9 т.
Тайсон в екіпіровці 'Шахтаря'

ЗМІ дізналися, скільки заробляє Тайсон в "Шахтарі"

Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон, який не раз заявляв про своє бажання повернутися на батьківщину, заробляє в українському клубі три мільйони євро на рік.

Як повідомляє видання Gaucha ZH, питання з зарплатою футболіста може стати проблемним під час обговорення його переходу в "Інтернасьональ", вихованцем якого є Тайсон. Бразилець може бути змушений піти на істотне зменшення окладу.

Відзначимо, що контракт одного з лідерів "Шахтаря" з командою діє до літа 2021 року. У нинішньому сезоні він взяв участь у 31 матчі за "гірників", забивши 10 голів і віддавши 8 результативних передач. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt становить 9,5 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент бразильського легіонера "Шахтаря" Тете Пабло Буено жорстко висловився про одноклубника свого клієнта Тайсона.

ФК ШахтарТайсон
Поділитися в Facebook
  1. /Спорт
  2. /Футбол