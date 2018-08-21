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ЗМІ: "Динамо" купує нового форварда за 2,5 млн євро

3.3тЧитати новину російською

Віце чемпіон України київське "Динамо" зробило офіційну пропозицію французькому "Сент-Етьєну" щодо покупки словенського нападника Роберта Беріча. Саме в цьому 27-річному футболістові "біло-сині" бачать посилення лінії атаки.

За даними авторитетного видання France Football, столичний клуб готовий викласти за Берич 2,5 мільйона євро. При цьому контракт словенця з "Сент-Етьєном" розрахований ще на один сезон, так що "зелені" можуть погодитися відпустити Роберта. Крім того, відомо, що французи вже знаходяться у пошуку заміни гравцю.

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У минулому сезоні Беріч зіграв за "Сент-Етьєн" 16 матчів у всіх турнірах і відзначився 8 разів. Посприяти трансферу форварда може і той факт, що в складі "Динамо" виступає його співвітчизник Беньямін Вербич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" підписало контракт з 18-річною зіркою чемпіонату Європи-2018.

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Об'єкти
БК Динамо КиївСент-Етьєн
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