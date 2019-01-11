МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

ЗМІ: "Динамо" купує іспанського супербомбардира

3.4тЧитати матеріал російською

Іспанський нападник Франциско Соль найближчим часом підпише контракт із київським "Динамо".

26-річний футболіст голландського "Віллем II" перейде до стану віце-чемпіона України за три мільйони євро, повідомляє авторитетне видання Marca. Соль є одним з найкращих бомбардирів нинішнього розіграшу чемпіонату Нідерландів. На рахунку іспанця 13 голів у 17 матчах національної першості. Крім того, ще чотири м'ячі майбутній новачок "Динамо" провів у Кубку країни.

Фран Сіль

Фран Сіль

ФК "Віллем II"

Новини
УЄФА жорстоко покарав суперника "Динамо" у Лізі Європи

Всього ж за голландську команду Соль зіграв 88 матчів, в яких записав на свій рахунок 47 голів.

Зазначимо, що в сезоні 2013/14 Франциско перебував у системі мадридського "Реала", зігравши 31 матч у другій команді "королівського клубу" (7 голів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан київського "Динамо" Микола Морозюк сенсаційно залишив клуб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги