ЗМІ: "Динамо" купує іспанського супербомбардира

Іспанський нападник Франциско Соль найближчим часом підпише контракт із київським "Динамо".
26-річний футболіст голландського "Віллем II" перейде до стану віце-чемпіона України за три мільйони євро, повідомляє авторитетне видання Marca. Соль є одним з найкращих бомбардирів нинішнього розіграшу чемпіонату Нідерландів. На рахунку іспанця 13 голів у 17 матчах національної першості. Крім того, ще чотири м'ячі майбутній новачок "Динамо" провів у Кубку країни.
Фран Сіль
ФК "Віллем II"
Всього ж за голландську команду Соль зіграв 88 матчів, в яких записав на свій рахунок 47 голів.
Зазначимо, що в сезоні 2013/14 Франциско перебував у системі мадридського "Реала", зігравши 31 матч у другій команді "королівського клубу" (7 голів).
Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан київського "Динамо" Микола Морозюк сенсаційно залишив клуб.
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