ЗМІ: "Динамо" готує трансфер ексфорварда "Зорі"

Київське "Динамо" зацікавлене у підписанні нападаючого "Левскі" Пауліньо, який раніше виступав за луганську "Зорю".

Як повідомляє Динамо Київ від Шурика, контракт бразильця з болгарським клубом діє до кінця 2021 року. Його основна позиція – лівий нападник, але він може зіграти як у центрі, так і на правому фланзі атаки. В "Левскі" Пауліньо перейшов на правах вільного агента. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість складає 1,75 млн євро.

Пауліньо Sportarena

За болгарську команду бразилець провів 72 матчі, забивши 18 голів. В осінній частині сезону йому вдалося відзначитися дев'ять разів. За "Зорю" Пауліньо зіграв 40 поєдинків, забив 4 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" оголосило про другий трансфер у зимове міжсезоння.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!