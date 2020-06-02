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2 червня • оновлено в 15:41
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Зірковий екслегіонер "Дніпра" опублікував фото з прапором України

1.5т
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Колишній нападник "Дніпра" бразилець Матеус опублікував у себе в Instagram фотографію в футболці з прапором України.

Зараз 37-річний футболіст виступає за китайський "Шицзячжуан Евер Брайт". Він переїхав у Піднебесну в 2016 році. За цей час він взяв участь у 90 матчах за клуб і забив 49 голів.

Матеус у фіналі Ліги Європи проти "Севільї"

Матеус у фіналі Ліги Європи проти "Севільї"

Матеус

Матеус

@ matheus_10_99

Нагадаємо, що Матеус захищав кольори "Дніпра" протягом п'яти років, прийшовши в український клуб з португальської "Браги". На його рахунку 154 поєдинки, 48 голів і 30 результативних передач. Разом з командою він виходив у фінал Ліги Європи в сезоні 2014/15, де "Дніпро" у драматичному стилі програв "Севільї" з рахунком 2:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійський тренер зробив тату з прапором і гербом України через любов до нашої країни.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Матеус
Тег
ФК Дніпро
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