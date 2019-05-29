Зірка збірної України відмовив "Спартаку"

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський, який виступає нині за бельгійський "Генк", остаточно вирішив відмовитися від переходу в московський "Спартак".

Цю інформацію, з посиланням на достовірні джерела, опублікував російський сайт championat, зазначивши, що "Спартак" почав активно вивчати інші варіанти зміцнення півзахисту.

Руслан Малиновський

Напередодні Малиновський в інтерв'ю телеканалам "Футбол 1"/"Футбол 2" зазначив, що поки не визначився зі своїм майбутнім.

У сезоні, який завершився, Руслан зіграв у 51 матчі, в якому забив 16 голів і зробив стільки ж результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із грандів італійської Серії А клуб "Наполі" має серйозний намір підписати контракт із гравцем збірної України, півзахисником бельгійського "Генка" Русланом Малиновським.

За інформацією CalcioNapoli24, команда з Неаполя вже звернулася до керівництва "Генка" щодо ціни за українського хавбека, котрий провів хороший сезон і допоміг команді виграти чемпіонський титул.

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