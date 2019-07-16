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Зірка збірної України підписав контракт із дебютантом Ліги чемпіонів — ЗМІ

6.6т Читати матеріал російською

Зірка збірної України Руслан Малиновський напередодні все ж підписав контракт із дебютантом Ліги чемпіонів італійською "Аталантою".

Такі дані є в розпорядженні видання L'Eco di Bergamo, пише tuttomercatoweb.com. "Малиновський підписує контракт і повертається до України через бюрократичні причини. Він прибуде до тренувального табору "Аталанти" у четвер", – йдеться в повідомленні.

Водночас про терміни дії контракту Руслана з італійцями та інші деталі угоди нічого невідомо.

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Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Нагадаємо, що за даними європейських ЗМІ, "Атлатанта" заплатить "Генку" 13,7 млн євро. Крім того, новоспечений чемпіон Бельгії отримає 10% від наступного продажу українського півзахисника в інший клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього воротаря збірної України Андрія Луніна.

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Тема
Трансфери
Особа
Руслан Малиновський
Теги
ФК Генк ФК Аталанта
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