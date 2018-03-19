Зірка світового футболу вийде на матч із Росією у кольорах України: фотофакт

Зоряний півзахисник збірної Франції і клубу "Манчестер Юнайтед" Поль Погба напередодні товариського матчу зі збірною Росії оновив зачіску. На найближчі гри футболіст вийде з волоссям, пофарбованим у кольори прапора України - жовтий і синій.

"Нове волосся на честь сінено супер-Сайяна" - підписав футболіст фото свого нового іміджу, яке він виклав у своєму акаунті в Instagram.

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Instagram Поля Погба

Instagram Поля Погба

Збірна Франції зіграє товариський матч з господарями ЧМ-2018 27 березня. До цього, 23 березня, "синім" належить спаринг проти збірної Колумбії.

Обидва матчі входять в програму підготовки "синіх" до майбутнього чемпіонату Світу, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

Як повідомляв "Обозреватель", збірна України в першому для себе матчі 2018 року зіграє з Саудівською Аравією.