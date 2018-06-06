Зірка англійського футболу відмовився брати сім'ю в небезпечну Росію

Захисник збірної Англії Денні Роуз попросив свою сім'ю залишитися вдома і не їхати на ЧС-2018 з футболу в Росію через великої кількості небезпек.

"Я не турбуюся за себе, але сказав родині, що не хочу, щоб вони їхали в Росію через расизм і інших неприємностей, які можуть статися. Не хочу переживати за своїх родичів під час підготовки до матчів. Якщо щось станеться зі мною, то це вплине на мене не так, як якщо раптом сім'я зазнає наруги", - цитує футболіста The Sun.

Також Роуз повідомив, що через це засмучений його батько, який заявляв, що "у нього більше не буде шансу приїхати на чемпіонат світу і подивитися, як грає його син".

"Це був емоційний момент, але краще так. Росія якимось чином отримала право на проведення чемпіонату світу, і нам потрібно з цим змиритися", - резюмував Роуз.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав світову спільноту до масового бойкоту чемпіонату світу з футболу.