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Зінченко творить історію, але фани співають Зозулі: топ-події українців у Європі

8.8тЧитати матеріал російською

По ходу сезону українські легіонери не раз дивували успіхами у Європі, і настав час пожинати плоди. Такі як Кубок Англії та "золото" чемпіонату Бельгії.

Справедливо сказати, що українські футболісти навіть перевершили очікування — такого успіху від них не очікували. Але Олександру Зінченку вдалося переписати історію "Манчестер Сіті", Руслан Малиновський підкорив Бельгію, а Роман Зозуля закохав у себе половину Іспанії. А в Шотландії українець навіть отримав золоту медаль чемпіонату, жодного разу не зігравши за свою команду!

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Зінченко подарував фанатам автобус і фантастично закрив сезон

Інакше як казковим сезон для Олександра Зінченка в Англії й не назвеш. Українець здобув місце в основі "Ман Сіті" і виграв три національних трофеї — чемпіонат і Кубок Англії, а також Кубок Ліги. Такого ще не вдавалося жодному українцю, який виступає в зарубіжному чемпіонаті.

Олександр Зінченко (праворуч) і Кевін Де Брюйне з Кубком Англії

Олександр Зінченко (праворуч) і Кевін Де Брюйне з Кубком Англії

І хоча сам Олександр провів фінал Кубка Англії (проти "Уотфорда") досить блякло, "Ман Сіті" розгромно виграв (6:0), а українець почав одну з гольових атак. Вигравши Кубок Англії, "Ман Сіті":

  • став першим англійським клубом, що виграв три національних трофеї за один сезон

  • завоював уже 6-й Кубок Англії

  • вперше за 116 років оформив перемогу у 6 (і більше) м'ячів

  • став першим англійським клубом, який виграв 50 матчів за сезон в усіх турнірах

Фанати "містян" вже не перший місяць у захваті від гри Зінченка і лише українця бачать основним лівим фулбеком команди. Перед фіналом КА Олександр разом з іншими футболістами "Сіті" оригінально зробили приємний сюрприз команді — кожен з футболістів замовив для уболівальників автобус із Манчестера до Лондона і назад. Таким чином фани змогли безкоштовно і без проблем з'їздити на фінал, частина з яких проїхалася "у Зінченка".

У кожному автобусі на вболівальників також чекав автограф одного з гравців "Ман Сіті"

У кожному автобусі на вболівальників також чекав автограф одного з гравців "Ман Сіті"

twitter.com

Малиновський отримав кубок під дощем води і пива

Бельгійський "Генк", де грає Руслан Малиновський, нарешті оформив довгоочікуване чемпіонство. Після заключного матчу чемпіонату "Генк" отримав трофей і відсвяткував перемогу просто на полі, незважаючи на дощову погоду. Ну і дощ з пива Жупіле (торговельна марка — головний спонсор ліги), само собою, був забезпечений.

Руслан Малиновський став одним із творців цього успіху, провівши у чемпіонаті 37 ігор, забивши 13 голів і віддавши 10 результативних передач (найбільше ассистів у команді). Це не залишило українця без індивідуальних нагород, однією з яких стало звання "Кращий гравець "Генка" у сезоні". А до цього Малиновському не вистачило зовсім трохи, щоби стати кращим гравцем усього чемпіонату (в опитуванні на цей приз українець посів друге місце).

Тільки почав тренуватися з новою командою, а вже отримав чемпіонську медаль

Цікава ситуація склалася у хавбека Мар'яна Шведа, який взимку перейшов із львівських "Карпат" до шотландського "Селтіка". Швед жодного разу не зіграв за "кельтів" у цьому сезоні та лише нещодавно приєднався до команди, але відразу отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії.

Мар'ян Швед (праворуч) на нагородженні "Селтіка"

Мар'ян Швед (праворуч) на нагородженні "Селтіка"

instagram.com

Річ у тім, що формально Мар'ян став гравцем "Селтіка" ще у січні, але другу половину сезону догравав у "Карпатах" уже на умовах оренди. Проте шотландська ліга підготувала чемпіонські медалі для всіх повноправних гравців "Селтіка", і Швед отримав її на нагородженні команди. Хоч до цього жодного разу не зіграв за "кельтів", а тренується в новому клубі всього кілька днів.

Зозуля перейшов на новий рівень — на його честь вже співають пісні

Роман Зозуля в цьому сезоні пройшов справжнє відродження — від "майже ветерана", який пережив неприємний скандал з уболівальниками, до улюбленця публіки однієї з головних команд Сегунди.

Хоча "Альбасете" так і не вийшов безпосередньо до Прімери (в минулому вікенді команда українця поступилася у вирішальному матчі "Гранаді" (0:1) і тепер боротиметься за путівку в перехідному плей-офф), Зозуля став топом команди цього сезону. Клуб організовує зустрічі вболівальників з українцем, Романа захищають у скандалах із суддями та звинуваченнями в нацизмі, його оваціями проводжають з поля.

Тепер все це вилилося в новий "саппорт" — ультрас "заряджають" пісні про футболіста навіть на тренуваннях команди.

У цьому сезоні Зозуля забив у Сегунді вже 10 м'ячів, що є другим показником у команді (кращий бомбардир — конголезець Бела, 11 голів).

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Теми
Чемпіонат Англіїчемпіонат БельгіїЧемпіонат Іспаніїчемпіонат Шотландіїукраїнці за кордоном
Особи
Олександр ЗінченкоРуслан МалиновськийМар'ян ШведРоман Зозуля
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