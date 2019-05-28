Зінченко залишився без медалі чемпіона Англії

Захисник англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко залишився без золотої медалі чемпіона англійської Прем'єр-Ліги.

Свою нагороду гравець збірної України подарував рідному дідусеві, який живе на батьківщині футболіста — в Радомишлі Житомирської області. Саме туди Олександр і приїхав погостювати під час своєї відпустки.

Фото з родичами футболіст виклав на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник футбольного клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко разом зі своїм клубом став володарем Кубка Англії.

У фіналі "городяни" з рахунком 6:0 обіграли "Уотфорд", а гравець збірної України вийшов у стартовому складі й провів на полі всі 90 хвилин.

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