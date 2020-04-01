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1 квітня • оновлено в 20:07
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Зінченко вийшов у півфінал турніру Plan B з FIFA 20

2.9т
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Футболіст збірної України Олександр Зінченко здобув розгромну перемогу в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з комп'ютерної гри FIFA 20.

У чвертьфіналі "Ліверпуль", за який грав Зінченко (Україна), з рахунком 5:1 розгромив "Манчестер Сіті" півзахисника лондонського клубу "Челсі" Біллі Гілмора (Шотландія).

Організатором турніру під назвою Plan B виступив знаменитий Instagram-аккаунт 433. У змаганнях беруть участь 32 гравці, які представляють 32 європейські збірні.

У півфіналі турніру Зінченко битиметься з переможцем пари Жота (Потругалії) – Тодд Кентуелл (Англія). В іншій частині сітки відбудеться чвертьфінал Мунас Даббур (Ізраїль) – Патрік Шик (Чехія). Німець Бернд Лено також вийшов до півфіналу завдяки перемозі над іспанцем Серхіо Регілоном (2:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/8 фіналу Зінченко здобув мінімальну перемогу над австрійським футболістом Міхаелем Грегорічем і вийшов до чвертьфіналу.

На стадії 1/16 фіналу Зінченко розгромно переміг росіянина Данила Круглова з "Уфи".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Зінченко
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