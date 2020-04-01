Зінченко вийшов у чвертьфінал турніру Plan B по FIFA 20

Олександр Зінченко, який представляє збірну України на турнірі Plan B по FIFA 20, здобув мінімальну перемогу над австрійським футболістом Міхаелем Грегорічем і вийшов до чвертьфіналу.

Наш співвітчизник грав за "Барселону", а його суперник обрав "Ліверпуль". Основний час матчу закінчився внічию 1:1, а вже у додатковий час Зінченко зумів забити вирішальний гол після помилки Грегоріча в обороні.

Олександр Зінченко

Крім українця в 1/4 фіналу також потрапили: Серхіо Регілон (Іспанія), Діогу Жота (Португалія), Тодд Кантуелл (Англія), Біллі Гілмор (Шотландія), Бернд Лено (Німеччина), Патрік Шик (Чехія), Мунас Даббур (Ізраїль ).

Нагадаємо, що онлайн-турнір Plan B по FIFA 20 був організований відомою Instagram-спільнотою "433" як реакція на призупинку та перенос усіх великих міжнародних турнірів і національних чемпіонатів через коронавірус. Його учасниками стали 32 футболіста, кожен з яких представляє свою збірну і бореться за перемогу в чемпіонаті Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на стадії 1/16 фіналу Зінченко розгромно переміг росіянина Данила Круглова з "Уфи".

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