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8 червня • оновлено в 16:17
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Зінченко відреагував на слова про його бажання отримати російське громадянство

5.1т
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Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко назвав маячнею слова футбольного агента Олега Єрьоміна, який заявив, що наш співвітчизник хотів отримати російський паспорт.

"Маячня", – написав Зінченко під новиною про це на Instagram-каналі "Брутальний футбол".

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Зінченко відреагував на слова про його бажання отримати російське громадянство

@brutfootball

Нагадаємо, що до 2014 року Олександр виступав за донецький "Шахтар". Взимку 2015 року він підписав контракт з "Уфою", за яку грав до літа 2016-го, після чого перейшов у "Манчестер Сіті".

Відзначимо, що раніше слова агента підтвердив і головний тренер "Уфи" Вадим Євсєєв, який сказав, що Зінченко міг отримати російське громадянство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єрьомін заявив, що після завершення співпраці з "гірниками" українець намагався пробитися в найсильніші команди Росії та міг отримати паспорт громадянина РФ.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Зінченко
Тег
Збірна України з футболу
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