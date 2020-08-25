Зінченко одружився із Владою Седан: спортивні підсумки 24 серпня

Промоутер Андрій Рябінський розкритикував Олександра Повєткіна за бій з Ділліаном Вайтом, а футболіст збірної України Олександр Зінченко одружився із журналісткою Владе Седан.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 24 серпня.
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