Зінченко одружився із Владою Седан: спортивні підсумки 24 серпня

Промоутер Андрій Рябінський розкритикував Олександра Повєткіна за бій з Ділліаном Вайтом, а футболіст збірної України Олександр Зінченко одружився із журналісткою Владе Седан.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 24 серпня.

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