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Зінченко і ще 9 найдорожчих футболістів України: опубліковано новий рейтинг

2.3тЧитати матеріал російською

Авторитетний німецький портал transfermarkt.de в літнє міжсезоння оновив вартість футболістів, які виступали в європейських лігах в сезоні-2018/2019.

Торкнулася переоцінка і українських гравців, повідомляє zbirna.com. На вершині рейтингу розташувалися відразу три виконавця, які з великим відривом випереджають інших, - це представники англійського чемпіонату Олександр Зінченко ( "Манчестер Сіті"), Андрій Ярмоленко ( "Вест Хем"), а також динамівець Віктор Циганков. Всі троє оцінюються в 20 млн євро.

zbirna.com

zbirna.com

У провідну п'ятірку потрапили гравець "Генка" Руслан Малиновський, якого вже скоро можуть оголосити новачком "Сампдорії", і півзахисник "Шахтаря" Марлос. Загалом у топ-10 потрапили три гравці "оранжево-чорних" і два футболісти "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали найдорожчий футбольний клуб світу.

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Особи
Олександр ЗінченкоВіктор ЦиганковАндрій Ярмоленко
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