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2 лютого • оновлено в 21:54
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Зінченка вигнали з поля в матчі АПЛ

3.9т
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Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в матчі 25-го туру АПЛ проти "Тоттенхема" заробив перше вилучення в кар'єрі.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

23-річний футболіст збірної України на 42-й хвилині отримав за неспортивну поведінку першу жовту картку, а на 61-ї зірвав небезпечну атаку, і побачив перед собою другий "гірчичник".

Через дві хвилини після видалення українця, "городяни" пропустили гол.

Олександр за гру отримав оцінку 5,5 від Whoscored. Це найгірша оцінка в команді серед всіх гравців, що були в старті і виходили на заміну.

Зустріч завершилася з рахунком 2: 0.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

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Зінченка побили в "коридорі ганьби" - відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Енергії" Олег Федорчук упевнений, що у гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка найближчим часом виникнуть великі проблеми з потраплянням до складу англійської команди.

Нагадаємо, що 4 січня Зінченко вийшов в стартовому складі на матч 1/32 фіналу Кубка Англії і 19-й хвилині відкрив рахунок в поєдинку проти "Порт Вейл", забивши прекрасний гол.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Сіті
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