Зінченка вигнали з поля в матчі АПЛ

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в матчі 25-го туру АПЛ проти "Тоттенхема" заробив перше вилучення в кар'єрі.

Олександр Зінченко

23-річний футболіст збірної України на 42-й хвилині отримав за неспортивну поведінку першу жовту картку, а на 61-ї зірвав небезпечну атаку, і побачив перед собою другий "гірчичник".

Через дві хвилини після видалення українця, "городяни" пропустили гол.

Олександр за гру отримав оцінку 5,5 від Whoscored. Це найгірша оцінка в команді серед всіх гравців, що були в старті і виходили на заміну.

Зустріч завершилася з рахунком 2: 0.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Енергії" Олег Федорчук упевнений, що у гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка найближчим часом виникнуть великі проблеми з потраплянням до складу англійської команди.

Нагадаємо, що 4 січня Зінченко вийшов в стартовому складі на матч 1/32 фіналу Кубка Англії і 19-й хвилині відкрив рахунок в поєдинку проти "Порт Вейл", забивши прекрасний гол.

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