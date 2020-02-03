Зінченка розривають, Лунін топить Зозулю: топ-події українців в Європі

З поверненням після канікул всіх європейських чемпіонатів на сцену "в головних ролях" деяких баталій знову виходять українці.

Правда, цього разу не все пройшло гладко у наших хлопців в Європі. Зате весело та дуже різноманітно - хтось парирував пенальті в "українському" дербі, хтось відзначився першим видаленням в кар'єрі, а хтось годину грав на полі з зашитою ногою. З нашими не засумуєш.

Новини Зінченка вигнали з поля в матчі АПЛ

OBOZREVATEL згадує минулий європейський уїк-енд і розповідає про найцікавіші події з життя українців в Європі.

Перша зустріч Луніна та Зозулі - голкіпер "дав прикурити" досвідченому співвітчизнику

З переходом Андрія Луніна в "Ов'єдо" українські любителі іспанського футболу стали жваво чекати його зустрічі з "Альбасете" Романа Зозулі. У минулому турі "Альба" завітали в гості до "Ов'єдо" та отримали спекотний прийом. У тому числі й від Луніна.

Андрій Лунін (зліва) вже встиг здобути визнання одного з кращих гравців "Ов'єдо" twitter.com/RealOviedo

Зозуля як лідер атаки всіма силами "тягнув", щоб перервати чорну смугу "Альбасете" (команда на 19-му місці в зоні вильоту з 6-матчевою безвиграшною серією). Але "Ов'єдо" з Луніним в воротах в цей вечір був непохитним - впевнена гра в атаці, мінімум помилок і 3 голи. А Лунін ще й пенальті парирував (правда, з подальшим добиванням не впорався).

Після безглуздого дебюту в "Ов'єдо" справи українського голкіпера поліпшуються день за днем, і Андрій вже був визнаний кращим гравцем команди в січні. Голкіпер дійсно грає на дуже пристойному рівні (серед опонентів в Сегунді) і видає відмінні показники. І напевно українця з "Ов'єдо" чекає дуже цікава весняна частина сезону. Що цікаво, після цієї перемоги команда Луніна таки вибралася із зони вильоту, "притопивши" туди якраз "Альбасете".

Поки Яремчук лікується, головним став Безус

Ще восени Роман Яремчук став головною ударною силою бельгійського "Гента", але недавно отримав травму та вилетів на пару місяців. Але без українського "стрижня" команда не залишилася - шефство над атакою взяв інший український Роман, Безус.

Роман Безус (в центрі) стає новим лідером атак "Гента" kaagent.be

У грудні-січні Безус став одним з основних атакуючих хавбеків "Гента", і зараз в чемпіонаті Бельгії забиває вже у другому матчі поспіль. При цьому в останній грі, з "Мехеленом" (3:0) українець зумів відзначитися вже на 1-й хвилині. Хто знає, можливо, Роман закінчив би гру з дублем або хет-триком, але на 14-й хвилині гри його серйозно "підкосили" - суперник в зіткненні розсік українцю ногу, після чого Безус продовжив грати зі спеціальним швами. Поки не був замінений у другому таймі.

В цілому Безус в цьому сезоні провів уже 23 гри за "Гент", забивши 7 м'ячів (це четвертий показник результативності в команді).

Підловив момент та закрив невдалу серію - гонитва за командою Реброва триває

У поточному сезоні Іван Петряк відчуває себе в угорському "Фехерварі" далеко не так, як в минулому у "Ференцвароші". Але останній уїк-енд трохи "підсолодив" життя українцеві - Івану вдалося забити, при чому реально рятівний гол.

Іван Петряк (праворуч) витягнув для "Фехервара" першу перемогу в 6-ти матчах molfehervarfc.hu

"Фехервар" Петряка до останнього мучився з "Уйпештом", і справа йшла до 0:0, поки команда українця не вибігла в одну з останніх контратак. Іван витримав велику (але вірну) паузу на лінії офф-сайду, отримав м'яч і більярдним ударом пробив у дальній кут. Ефектно і дуже ефективно, враховуючи, що цим голом Петряк перервав 5-матчеву безвиграшну серію "Фехервара". Що цікаво, 4 з цих 5-ти матчів команда не могла виграти на рідному стадіоні, поки на поїхала на чуже поле, до "Уйпешта".

У цьому сезоні Петряк провів 25 матчів у всіх турнірах, але забив лише 2 голи. "Фехервар" ж, незважаючи на серію невдач, поки йде 2-м в турнірній таблиці та переслідує "Ференцварош" Сергія Реброва на відстані в 6 очок.

Чорна смуга Зінченко: перше вилучення в кар'єрі, маса критики та подарунок Моуріньо

З набуттям статусу гравця основи "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став гордістю українського футболу, раз у раз стаючи джерелом відмінних новин. Але цього разу все обернулося для українця верх дном - Зінченко отримав перше вилучення в проф. кар'єрі, що стало основною причиною поразки від "Тоттенхема" Жозе Моуріньо.

Олександр Зінченко заробив своє перше вилучення в кар'єрі

Більш того, червона картка (в результаті другої жовтої) викликала чималий резонанс в Англії, так як стала спірною та досить суперечливою. В епізоді з боротьбою українець жорстко, але адекватно йшов в боротьбу "плечем в плече" з суперником, після чого опонент завалився на газон... Друга жовта, яка викликала чимало емоцій у Олександра (на тлі першої жовтої картки, і теж з розмовами). А разом з цим й масу критики від ЗМІ та англійських експертів, які не соромились навіть прямих образ у стилі "ідіот".

У нинішньому сезоні Зінченко провів за "Сіті" поки лише 16 матчів (11 в АПЛ), взимку втративши статус основного захисника. У матчі з "Тоттенхемом" українець отримав перше вилучення в кар'єрі (і то, з двох жовтих карток, не пряме), маючи в пасиві лише 11 жовтих карток (з 2013 року з урахуванням матчів за національну та всі юнацько-молодіжні збірні).

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