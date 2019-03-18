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Зіграє вже з Португалією: ще один бразилець "Шахтаря" отримає український паспорт

1.1тЧитати матеріал російською

Бразильський нападаючий донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес вже цього тижня має стати громадянином України.

Про це повідомили в програмі "Великий футбол". За словами ведучого шоу Олександра Денисова, форвард зможе взяти участь у матчах національної збірної України на старті відбору до Євро-2020 з Португалією (22 березня) і Люксембургом (25 березня).

Тайсон і Жуніор Мораес

Тайсон і Жуніор Мораес

ФК "Шахтар"

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"Із великою ймовірністю з дня на день він отримає український паспорт. Від цього його відділяє чисто технічний момент. Це означає, що навіть до матчу з Португалією Жуніора Мораеса можуть викликати в національну команду", – повідомив відомий журналіст.

Зазначимо, що Жуніор Мораес нині очолює список бомбардирів української Прем'єр-ліги, записавши на свій рахунок 16 голів у 21 матчі. В збірній України вже виступає один бразилець донецького "Шахтаря" – Марлос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жуніор Мораес відзначився виконанням гімну України перед матчем Прем'єр-ліги із "Зорею".

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Особа
Жуніор Мораес
Теги
ФК Шахтарзбірна України з футболу
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