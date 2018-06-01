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Зідан залишив "Реал" після фіналу Ліги чемпіонів в Києві: спортивні підсумки 31 травня

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Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан подав у відставку зі свого поста після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів в Києві, а український боксер Василь Ломаченко показав перші фото після операції в Америці. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 31 травня.

Крім того, збірна України з футболу зіграла в нульову нічию з учасником чемпіонату світу 2018 року командою Марокко. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особи
Василь ЛомаченкоЗінедін Зідан
Об'єкти
Реал Мадридзбірна України з футболу
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