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Зідан висунув вимогу "Реалу"

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Французький футболіст Зінедін Зідан, який напередодні знову зайняв пост тренера мадридського "Реала", виступив проти продажу бразильського захисника Марсело.

Зідан в "Реалі"

Зідан в "Реалі"

Зідан розраховує на бразильця. Його збереження в складі "вершкових" стало однією з вимог француза до президента мадридців Флорентіно Переса. За інформацією A Bola Brasil, 30-річний захисник сам задоволений поверненням Зiзу і більше не хоче йти з королівського клубу.

Стверджується, що цього тижня Зідан планує особисто поспілкуватися з гравцем збірної Бразилії на цю тему.

Раніше повідомлялося, що Марсело узгодив попередній контракт із "Ювентусом". Футболіст втратив місце в стартовому складі при Сантьяго Соларі, поступившись ним Серхіо Регілону.

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Зінедін очолював мадридський "Реал" із 2016 по 2018 роки. За три сезони він тричі привів "галактікос" до перемоги в Лізі чемпіонів, завоював "золото" чемпіонату Іспанії, по два рази вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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Особа
Зінедін Зідан
Тег
Реал Мадрид
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