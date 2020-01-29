Зідан висловився про оренду Луніна

Головний тренер мадридського "Реала", якому належить українець Андрій Лунін, Зінедін Зідан заявив, що стежить за виступами гравців "вершкових", які знаходяться в оренді.

"Я стежу за всіма футболістами, які знаходяться в оренді. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб вони отримували якомога більше ігрових хвилин: Вальєхо, Лунін, Себальос, Едегор. Нам важливо знати, як йдуть їхні справи", – заявив Зідан в інтерв'ю Marca.

Зінедін Зидан XSport

Нагадаємо, що з початку другої половини сезону Андрій Лунін виступає за "Ов'єдо" в іспанській Сегунді. Він провів за Астурійськоу команду три матчі, в яких пропустив чотири голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер задоволений переходом в "Ов'єдо", оскільки отримує в клубі постійну ігрову практику.

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