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29 січня • оновлено в 12:56
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Зідан висловився про оренду Луніна

1.7т
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Головний тренер мадридського "Реала", якому належить українець Андрій Лунін, Зінедін Зідан заявив, що стежить за виступами гравців "вершкових", які знаходяться в оренді.

"Я стежу за всіма футболістами, які знаходяться в оренді. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб вони отримували якомога більше ігрових хвилин: Вальєхо, Лунін, Себальос, Едегор. Нам важливо знати, як йдуть їхні справи", – заявив Зідан в інтерв'ю Marca.

Зінедін Зидан

Зінедін Зидан

XSport

Нагадаємо, що з початку другої половини сезону Андрій Лунін виступає за "Ов'єдо" в іспанській Сегунді. Він провів за Астурійськоу команду три матчі, в яких пропустив чотири голи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер задоволений переходом в "Ов'єдо", оскільки отримує в клубі постійну ігрову практику.

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Особи
Зінедін Зідан Андрiй Лунiн
Теги
Реал Мадрид Реал Ов'єдо
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