Зідан прийняв рішення щодо долі голкіпера збірної України в "Реалі"

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан ухвалив рішення повернути з оренди в "Леганесі" воротаря збірної України Андрія Луніна, і зробити його другим голкіпером у мадридськiй команді.

Андрій Лунін (праворуч)

За інформацією Don Balon, француз хоче знову бачити в основному складі Кейлора Наваса через низьку самовіддачу нинішнього першого номера Тібо Куртуа в матчах за мадридців.

Із проханням повернути українця в команду Зідан звернувся до президента клубу Флорентіна Переса і той підтримав думку Зізу.

Журналісти впевнені, що в наступному сезоні Навас буде основним голкіпером "Реала" в матчах Прiмери і Ліги чемпіонів, а українець буде грати в матчах Кубка Іспанії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 20-річний Лунін, приголомшливо відбив штрафний удар Лемара в матчі з "Атлетіко" (0:1). Цей сейв очолив топ-5 воротарських сейвів чемпіонату Іспанії з футболу за підсумками березня.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!