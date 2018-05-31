Зідан назвав головну причину відходу з "Реала"

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан зізнався, що після успіхів з королівським клубом втратив мотивацію до нових досягнень.

"Перемога в чемпіонаті Іспанії в позаминулому сезоні була моїм найкращим моментом в "Реалі". Після трьох сезонів складно продовжувати працювати і зберігати мотивацію. У такому положенні я і знайшов себе", - заявив тренер в інтерв'ю Football Espana.

Зідан розповів, що могло вплинути на його рішення. "Залишився б я, якби ми програли в фіналі Ліги чемпіонів? Не знаю. Можливо, це вплинуло б. Жоден з гравців команди не має відношення до цього рішення. Вони поставилися до цього з повагою, як і до всіх тренерським рішенням під час моєї роботи", - додав він.

Нагадаємо, що 31 травня Зідан на спеціальній прес-конференції оголосив про те, що покидає мадридський "Реал".

У свою чергу президент переможця Ліги чемпіонів Флорентіно Перес зізнався, що такий крок з боку тренера став для нього повною несподіванкою.