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''Зі свого боку'': Путін відреагував на НП з фанатами ЦСКА у Римі

12.2тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін подякував владі Риму за реакцію на інцидент із фанатами московського ЦСКА у столиці Італії напередодні матчу Ліги чемпіонів. Коментуючи НП, в якій, впавши на ескалаторі метро, постраждали 30 осіб, глава Кремля відзначив роботу лікарів.

"Хотів би зі свого боку передати через вас слова подяки меру Рима та медичному персоналу, який надавав допомогу російським футбольним уболівальникам, які постраждали під час інциденту у римському метро. Велике спасибі", — заявив Путін під час зустрічі з головою Ради міністрів Італії Джузеппе Конте, повідомляє прес-служба Кремля.

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''Зі свого боку'': Путін відреагував на НП з фанатами ЦСКА у Римі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матчу Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА у римському метро сталася поломка одного з ескалаторів. Машина почала рухатися з шаленою швидкістю, в результаті чого люди падали на сходинки та балюстраду.

Постраждали 30 осіб, зокрема четверо громадян України і фанати армійського клубу. Одному з потерпілих загрожувала ампутація ноги, проте пізніше лікарі вирішили відмовитися від процедури.

Влада Риму пояснила НП тим, що фанати ЦСКА, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, почали стрибати на ескалаторі.

Читайте всі новини по темі "НС у метро Риму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
НС у метро РимуЛіга чемпіонів
Особа
Володимир Путін
Об'єкти
ЦСКА МоскваФК Рома
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Галицький Данило
Галицький Данило
И полиции Рима передал большую благодарность, при этом отметил сцарь всея ихтамнетии, что его полиция профессиональнее владеет дубинками, случись такое на сортирии, не только ноги поламны, но и головы разбиты были, только не на эскалаторе, а в отделении.
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Молодец. По украински подякував. Учит украинский. Так держать)
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