''Зі свого боку'': Путін відреагував на НП з фанатами ЦСКА у Римі

Президент Росії Володимир Путін подякував владі Риму за реакцію на інцидент із фанатами московського ЦСКА у столиці Італії напередодні матчу Ліги чемпіонів. Коментуючи НП, в якій, впавши на ескалаторі метро, постраждали 30 осіб, глава Кремля відзначив роботу лікарів.

"Хотів би зі свого боку передати через вас слова подяки меру Рима та медичному персоналу, який надавав допомогу російським футбольним уболівальникам, які постраждали під час інциденту у римському метро. Велике спасибі", — заявив Путін під час зустрічі з головою Ради міністрів Італії Джузеппе Конте, повідомляє прес-служба Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матчу Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА у римському метро сталася поломка одного з ескалаторів. Машина почала рухатися з шаленою швидкістю, в результаті чого люди падали на сходинки та балюстраду.

Постраждали 30 осіб, зокрема четверо громадян України і фанати армійського клубу. Одному з потерпілих загрожувала ампутація ноги, проте пізніше лікарі вирішили відмовитися від процедури.

Влада Риму пояснила НП тим, що фанати ЦСКА, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, почали стрибати на ескалаторі.