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10 березня • оновлено в 15:24
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Зі стадії 1/4 фіналу: УЄФА готовий скасувати матчі єврокубків

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УЄФА розглядає варіант припинення проведення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус. Обидва турніри можуть бути перервані на стадії 1/4 фіналу.

Про це повідомляє англійська газета The Sun з посиланням на іспанське радіо Catalunya Radio.

На даний момент в Лізі чемпіонів і Лізі Європи проходить стадія 1/8 фіналу. Чвертьфінальні поєдинки в Лізі чемпіонів заплановані на 7-е і 8 квітня, матчі у відповідь – на 14-е і 15 квітня. Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи повинні пройти 9 квітня, матчі у відповідь – 16 квітня.

УЄФА може призупинити матчі єврокубків через коронавірус

УЄФА може призупинити матчі єврокубків через коронавірус

EPA

Нагадаємо, раніше вже прийнято рішення про те, що матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія" Д, "Барселона" – "Наполі" і "Валенсія" – "Аталанта" пройдуть за порожніх трибун.

У Лізі Європи в такому ж форматі пройдуть перші матчі 1/8 фіналу "Інтер" – "Хетафе", "Олімпіакос" – "Вулверхемптон" і "Севілья" – "Рома".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в усьому світі коронавірусом заразилися понад 110 тис. людей, трохи більше 3,8 тисяч померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійські футбольні чиновники збираються звернутися до керівництва УЄФА з проханням перенести початок Євро-2020.

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Автор
Денис Карпов
Теми
Ліга Європи Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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