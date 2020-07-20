Журналіст назвав кандидатів на пост тренера "Динамо"

Новим тренером київського "Динамо" можуть стати Сергій Ребров, Віктор Скрипник, Юрій Калитвинцев або Юрій Сьомін.

Такими даними поділився ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

"Якщо Скрипник не стане новим головним тренером "Динамо", ним може стати Ребров. Але у нього приблизно така ж ситуація з діючим контрактом із "Ференцарошем". Наскільки мені відомо, Ребров хотів би повернутися в "Динамо" та працювати вдома. У нього будуть побажання щодо певних футболістів. А Скрипник може працювати з тими, хто є. Інший кандидат – Юрій Калитвинцев. Він найкращі роки своєї кар'єри провів у "Динамо". Називалося прізвище Юрія Сьоміна, якого тепло сприймають фанати. За останній рік взаємини Суркіса і Сьоміна потеплішали", – наводить слова журналіста "Динамомания".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 липня київське "Динамо" оголосило про відставку Олексія Михайличенка з посади головного тренера. Напередодні "біло-сині" програли "Колосу" в 32-му турі УПЛ, ледь не втративши путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.