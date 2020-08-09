Жуніор Мораес залишив зворушливий пост українською мовою

Нападаючий донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес зворушив Instagram своїм постом українською мовою.

Бразильський футболіст збірної України розповів пiдписникам про те, як це бути батьком.

"Як це бути батьком дівчинки ... Я виїжджаю з дому на тренування, а Джулія кричить: "Папа, папа почекай, візьми мою ляльку з собою і добре подбай про неї, добре?" – написав форвард, приклавши фотографію з машини з іграшкою, яка пристебнута на передньому сидінні.

Футболіст "Шахтаря" опублікував пост українською мовою Instagram Жуніора Мораеса

У коментарях гравця подякували за те, що він пише мовою, який фактично став для нього рідним.

"Дуже хороший приклад для всіх гравців, людина, яка тільки недавно отримала громадянство, а вже пише пости українською (тим самим популяризуючи рідну мову)", – відзначили користувачі.

Коментарі під фото Instagram Жуніора Мораеса

Коментарі під фото Instagram Жуніора Мораеса

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мораес вважає, що після призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо", столичний клуб буде грати краще.

За словами українського бразильця прихід Мірчі в "Динамо" став великою несподіванкою для всіх.