Жуйка знаменитого тренера продана на аукціоні за шалені гроші

Жувальна гумка колишнього тренера "Манчестер Юнайтед" сера Алекса Фергюсона була продана на інтернет-аукціоні eBay за нечувану суму - 390 тисяч фунтів.

Саме її Фергюсон жував під час свого останнього матчу на чолі "червоних дияволів" проти клубу "Вест Бромвіч Альбіон" 19 травня 2013 року.

Та сама жуйка Фергюсона

Той матч завершився з рахунком 5:5 і став останнім штрихом у фантастичній кар'єрі шотландця. Всі кошти від реалізації незвичайного лота підуть до благодійного фонду "Манчестер Юнайтед".

Алекс Фергюсон очолював "Манчестер Юнайтед" з 1986 по 2013 рік. Під його керівництвом команда виграла 38 трофеїв, в тому числі - 13 титулів чемпіонів Англії і два кубка в Лізі чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон госпіталізований і знаходиться в одній з клінік Лондона у важкому стані.

За інформацією британського видання The Sun, 76-річний шотландець переніс інсульт.

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