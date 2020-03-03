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3 березня • оновлено в 10:18
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Жеребкування Ліги націй 2020/21: визначилися можливі суперники збірної України

1.3т
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У вівторок, 3 березня, в Амстердамі о 19:00 за київським часом відбудеться жеребкування Ліги націй 2020/21, в якій візьме участь і збірна України.

У цьому розіграші турніру наша команда братиме участь в елітному дивізіоні, вигравши свою групу в дивізіоні B завдяки перемогам над Чехією і Словаччиною. Збірна України потрапила в третій кошик разом з Боснією і Герцеговиною, Швецією та Данією, тому точно не зіграє з ними.

Ліга націй

Ліга націй

glavred.info

Повний склад кошиків виглядає наступним чином:

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія;

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія;

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Швеція, Данія;

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.

Відзначимо, що переможці кожної з чотирьох груп виходять у півфінал Ліги націй, а команди, які посіли останні місця, вилітають у дивізіон B.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА анонсував зміни в регламенті Ліги націй, які відбудуться починаючи з наступного розіграшу в сезоні-2020/21.

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Тема
Ліга націй
Місце
Нідерланди Амстердам
Тег
Збірна України з футболу
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