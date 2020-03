Ліга націй пройшла випробування в 2019-м, і вже у вересні 2020 року стартує знову. Чіткі контури Ліга прийняла після сьогоднішнього жеребкування групового турніру, яка пройшла в Амстердамі.

Для збірної України другий сезон ЛН стане зовсім іншим, ніж "обкатка" минулої осені. Наша збірна тепер грає в найвищому дивізіоні (Ліга А) разом з топами світового футболу (Франція, Німеччина, Іспанія і т.д.), і в результаті потрапила в найсильнішу групу свого дивізіону!

В цілому формат Ліги націй залишається колишнім, лише з кількома змінами: 4 дивізіони по 4 групи (крім останньої ліги – там дві групи), в кожній групі лідер йде на підвищення, а аутсайдер падає в слабший дивізіон. Переможці ж груп Ліги в короткому плей-оф розіграють між собою сам кубок Ліги націй. Груповий турнір відбудеться з 3 вересня до 15 листопада, фінальна стадія намічена на 2-6 червня 2021-го, а плей-оф за путівки на ЧС-2022 – на березень 2022 року.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію жеребкування, яке розпочалась о 19:00 за київським часом.

19:57. На цьому ми завершуємо нашу онлайн-трансляцію жеребкування Ліги націй 2020. Дякуємо, що були з нами, і залишайтеся разом з OBOZREVATEL вболівати за збірну України!

19:49. Україна разом з Німеччиною, Іспанією і Швейцарією утворюють найсильнішу групу дивізіону А Ліги націй! З німцями наша збірна востаннє зустрічалася на Євро-2016, програвши Бундестіму - 0: 2. З іспанцями ми бачилися у відборі на ЧЄ 2016, поступившись піренецам в двох матчах відбору по 0: 1. А зі швейцарками Україна бачилася аж 10 років тому, в "товарняку" взимку 2010-го - 2: 2. Це був один з двох наших матчів зі Швейцарією. Перший - той самий, легендарний, на ЧС-2006, коли "синьо-жовті" в серії пенальті вийшли в 1/4-ю ЧС!

19:44. ЗАВЕРШЕНО ЖЕРЕБКУВАННЯ! Україна отримала вогняну групу в наступному сезоні Ліги націй!

19:42. Ось це витягнув Луїш Фігу для України групу! Швейцарія, Іспанія та Німеччина!

19:42. Вогняна жеребкування для України в плані класу і імен суперників. Група 1 - Нідерланди, Італія, Боснія і Герцеговина та Польща, група 2 - Англія, Бельгія, Данія, Ісландія, група 3 - Португалія, Франція, Швеція, Хорватія, і група 4 - Швейцарія, Іспанія, Україна і Німеччина!

19.40. Кошик 2 розходиться: Група 1 - Італія, Боснія і Герцеговина та Польща, група 2 - Бельгія, Данія, Ісландія, група 3 - Франція, Швеція, Хорватія, і група 4 - Іспанія, Україна і Німеччина! Вогонь вже!

19:38. Ну що, ось вона - наша кошик з Україною розійшлася! до Польщі вирушає Боснія і Герцеговина, до Ісландії - Данія, до Хорватії - Швеція, і до Німеччини, в групу 4 - Україна!

19:37. Поїхали! Кошик 4 розлітається по групах - Польща (група 1), Ісландія (група 2), Хорватія (група 3) і Німеччина в групу 4. Куди ж піде Україна?

19:35. Для жеребкування самого вищого дивізіону Ліги націй на сцену прибув один з ідолів португальського футболу - Луїш Фігу

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія

19:34. Отже, залишилося найсмачніше - Ліга А і суперники для України!

19:32. І тепер що в підсумку, після того, як розформована четверта корзина. Група 1 - Австрія, Норвегія, Сівши. Ірландія і Румунія. Група 2 - Чехія, Шотландія, Словаччина, Ізраїль. Група 3 - Росія, Сербія, Туреччина, Угорщина. І група 4 - Уельс, Фінляндія, Ірландія, Болгарія

19:30. Третій кошик розбираємо: Норвегія - До Сівши. Ірланліі і Румунії, Шотландія - до Словаччини і Ізраїлю, Сербія - Туреччини і Угорщини (непогано так), і в останню групу - Фінляндія йде до Ірландії та Болгарії

19:28. Друге коло такі результати дає: Румунія в групі з Сівши. Ірландією, Словаччина - з Ізраїлем, Туреччина - з Угорщиною, Ірландія - з Болгарією

19:28. Спочатку по 4-х груп розійшлися Румунія, Ізраліль, Угорщина і Болгарія. починається цікаве

19:27. Хто у нас в Лізі С:

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова

19:25. Наступний гість, для жеребкування Ліги В - легендарний голландець Рафаель ван дер Ваарт

19:22. Отже, що маємо в підсумку в Лізі С. Група А - Люксембург, Кіпр, Азербайджан і Чорногорія. Група В - Грузія, Північна Македонія, Естонія і Вірменія. Група С - Греція, Косово, Словенія і модів. І група D - Албанія, Білорусь, Литва і Казахстан

19:20. У групі А Ліги З Азербайджан, Люксембург і Кіпр - дуже непогано для суперників цієї "площини". Поки найцікавіша група в цій лізі

19:19. У групі С по групам поки розлетілися по групах - Азербайджан, Вірменія, Молдова і Казахстан. Дивимося далі

19:18. Приступаємо до Ліги С. Тут у нас такі збірні:

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова

19:14. Сімен попрощався з публікою (він був запрошений тільки для жеребкування Ліги Д, а замість нього на сцену піднімається колишня зірка швейцарського футболу, екс-гравець лондонського "Арсеналу" - Філіп Сендерос

19:14. Тут все швидко (в Лізі D всього 2 групи, по 3 і 4 команди). До групи А потрапили Мальта, Андорра, Латвія і Фарерські острови, в групу В - Сан-Марино, Ліхтенштейн та Гібраалтар

19:12. Що ж, почнемо саму жеребкування. Вірніше, починають Маркетті і Сімен, з самого слабкого дивізіону - Ліги Д

19:10. Пройшлися по формату самого жеребкування організатори. Все гранично просто і ясно. Нас же цікавить Ліга А - Україна пройде в одну з 4-х груп з третього кошика!

19:08. І, звичайно ж, на сцені ген. секретар УЄФА - Джорджіо Маркетті! Куди ж без нього

19:05. Ух, а почесний гість жеребкування сьогодні - легендарний англійський голкіпер Девід Сімен! Справжній символ англійського футболу початку 2000-х!

19:03. Ведучий церемонії після привітання коротко описав суть сьогоднішнього заходу, який став центральною подією футбольного дня в Європі, ну а після УЄФА традиційно радує око видовищним промо турніру. Поки все за стандартним сценарієм

19:01. ЩО Ж, НАЧИНАЕМ! Церемонія жеребкування Ліги націй оголошена відкритою

5 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. Все готове у нас вже до початку жеребкування в Амстердамі! Організатори традиційно замахнулися перетворити захід на невелике гала-шоу

10 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. Ще раз коротенько нагадуємо про формат жеребкування ЛН і розкладах самого турніру

20 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ! Привіт всім уболівальникам збірної України, яка вчасно згадала про такий турнір як Ліга націй і майбутні матчі "синьо-жовтих" у ньому! Вже зовсім скоро ми дізнаємося суперників команди Андрія Шевченка у другому сезоні ЛН!

