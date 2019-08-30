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Жеребкування Ліги Європи: всі результати

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Завершилося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2019/2020. Своїх суперників отримали два українські клуби - "Динамо" і "Олександрія".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з повним складом груп.

Матчі першого туру пройдуть 19 вересня 2019 року. Повний розклад буде відомо пізніше.

Жеребкування Ліги Європи: всі результати

Група А: "Севілья" (Іспанія), АПОЕЛ (Кіпр), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург).

Група B: "Динамо" (Україна), "Копенгаген" (Данія), "Мальме" (Швеція), "Лугано" (Швейцарія).

Група C: "Базель" (Швейцарія), "Краснодар" (Росія), "Хетафе" (Іспанія), "Трабзонспор" (Туреччина).

Група D: "Спортинг" (Португалія), ПСВ (Голландія), "Русенборг" (Норвегія), ЛАСК (Австрія).

Група E: "Лаціо" (Італія), "Селтік" (Шотландія), "Ренн" (Франція), ЧФР (Румунія).

Група F: "Арсенал" (Англія), "Айнтрахт" (Німеччина), "Стандард" (Бельгія), "Віторія Гімараєш" (Португалія).

Група G: "Порту" (Португалія), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Фейеноорд" (Голландія), "Рейнджерс" (Шотландія).

Група H: ЦСКА (Росія), "Лудогорець" (Болгарія), "Еспаньол" (Іспанія), "Ференцварош" (Угорщина).

Група I: "Вольфсбург" (Німеччина), "Гент" (Бельгія), "Сент-Етьєн" (Франція), "Олександрія" (Україна).

Група J: "Рома" (Італія), "Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина), "Істанбул" (Туреччина), "Вольфсберг" (Австрія).

Група K: "Бешикташ" (Туреччина), "Брага" (Португалія), "Вулверхемптон" (Англія), "Слован" (Словаччина).

Група L: "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербія), АЗ (Голландія).

Чинним володарем трофею Ліги Європи є "Челсі", який у фіналі минулого сезону обіграв "Арсенал".

Вирішальний матч сезону-2019/2020 пройде в Гданську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон України "Шахтар" за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів потрапив в унікальну ситуацію.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Монако Монте Карло
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