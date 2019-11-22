Жеребкування Євро-2020: стали відомі пари стикових матчів відбору

У штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА) в п'ятницю, 22 листопада, відбулося жеребкування стикових матчів відбору до Євро-2020.

Організаторами турніру на основі результатів Ліги націй були визначені пари півфіналістів і фіналістів чотирьох ліг турніру:

Євро-2020

Шлях А

Півфінал 1: Ісландія – Румунія

Півфінал 2: Болгарія – Угорщина

Шлях В

Півфінал 1: Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія

Півфінал 2: Словаччина – Ірландія

Шлях З

Півфінал 1: Шотландія – Ізраїль

Півфінал 2: Норвегія – Сербія

Шлях D

Півфінал 1: Грузія – Білорусь

Півфінал 2: Північна Македонія – Косово

Півфінальні поєдинки заплановані на 26 березня наступного року, а битви за путівки на Євро – 31 березня.

Зазначимо, що вже точно відомо, що переможець шляху С зіграє на Євро-2020 в одній групі зі збірною Англії, а тріумфатор плейоф ліги В складе компанію Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України отримала місце в першому кошику під час жеребкування Євро-2020. Водночас суперником "жовто-синіх" точно буде команда Нідерландів.

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