Жеребкування Євро-2020: стали відомі пари стикових матчів відбору

У штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА) в п'ятницю, 22 листопада, відбулося жеребкування стикових матчів відбору до Євро-2020.
Організаторами турніру на основі результатів Ліги націй були визначені пари півфіналістів і фіналістів чотирьох ліг турніру:
Євро-2020
Шлях А
Півфінал 1: Ісландія – Румунія
Півфінал 2: Болгарія – Угорщина
Шлях В
Півфінал 1: Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія
Півфінал 2: Словаччина – Ірландія
Шлях З
Півфінал 1: Шотландія – Ізраїль
Півфінал 2: Норвегія – Сербія
Шлях D
Півфінал 1: Грузія – Білорусь
Півфінал 2: Північна Македонія – Косово
Півфінальні поєдинки заплановані на 26 березня наступного року, а битви за путівки на Євро – 31 березня.
Зазначимо, що вже точно відомо, що переможець шляху С зіграє на Євро-2020 в одній групі зі збірною Англії, а тріумфатор плейоф ліги В складе компанію Іспанії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України отримала місце в першому кошику під час жеребкування Євро-2020. Водночас суперником "жовто-синіх" точно буде команда Нідерландів.
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